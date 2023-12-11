O ilde sağanak yağışı etkili oluyor

Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiliyor.
Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok dere ve çay suları taştı, tarım arazileri su altında kaldı. Sağanak yağış, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Tekir, Ilıca, Çağlayan, Döngel, Şahinkası, Kurucuova ve Çukurhisar Mahallelerinin yanı sıra Fırnız mevkiinde etkili oldu. Dulkadiroğlu ilçesinde kırsalda yer alan arı kovanları da sular altında kaldı.
Çağlayancerit ilçesinin Helete Mahallesi'nde Göksu çayı taşarak tarım arazileri sular altında kaldı.
Öte yandan, Onikişubat ilçesi sınırları içerisinde yer alan Sır Barajı'nın ayağında yer alan tarım arazileri de sulardan etkilendi. Tekir bölgesinde ise tarım arazileri aynı şekilde sular altında kaldı.
Sağanak şehir merkezinde de etkili oldu. Karayollarında oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Birçok noktadaki kanalizasyon kapaklarında taşkınlar oluştu. İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri bölgelerindeki olumsuzlukları ilgili kurumlara iletti. Kentte yağmur devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.