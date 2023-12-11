26 gündür kayıp şahıs ormanlık alanda ölü bulundu

Düzce’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. Şahsın 26 gündür kayıp Gökhan Koçoğlu olduğu tespit edildi.
Evden işe gidiyorum diyerek 15 Kasım Çarşamba günü ayrılan ve bir daha haber alınamayan Gökhan Koçoğlu (37), Akınlar Mahallesinde ormanlık alanda ölü bulundu. Ormanlık alanın yanı başında bulunan fındık tarlasını temizleyen kişinin bulduğu ceset sonrasında bölgeye sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Bölgede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, şahsın yakınları da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından şahsın cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.