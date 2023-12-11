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Geri dönüşüm fabrikasında yangın

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Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin erken müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde Başpınar 5. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıktı.

Geri dönüşüm fabrikasında yangın mask
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Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin erken müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Başpınar 5. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Yangını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın, diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangından dolayı fabrikada maddi hasar oluştu.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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11 Ara 2023 - 19:51 - Asayiş

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