Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin erken müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Başpınar 5. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Yangını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın, diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangından dolayı fabrikada maddi hasar oluştu.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.