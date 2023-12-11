Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde amca ile yeğen arasında telefonda başlayan tartışma, buluştuklarında silahlı kavgaya dönüştü. Olayda amca öldü, yeğen ise ağır yaralandı.
Olay, Ergani'nin Kemertaş Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Aralarında bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan amca Şeref T. ile yeğeni Hasan T. telefonda önce tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle sitenin bahçesinde buluşan Şeref T. ile Hasan T., birbirine silah çekti. Kavgada amca ile yeğen ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı amca ile yeğeni ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen amca Şeref T. kurtarılamazken, yaralı Hasan T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.