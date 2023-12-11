“Mahalleler yeniden hayat bulacak”

Yerel seçimlere kısa bir süre kala Malatya’da belediye başkan aday adayları da şehrin kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek gerçekleştirmeyi hedefledikleri projeler hakkında bilgilendirmelerde bulunmaya başladılar. Bu kapsamda AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Aday Adayı Habip Ahmet Şahin, BUSABAH’a bir ziyaret gerçekleştirerek, projeleri hakkında bilgi verdi.

Adaylık süreci hakkında bilgi veren Şahin, 2019 yerel seçimleri ile birlikte belediyecilik serüvenine başladığını söyledi.

“Tabi daha önce de birçok sivil toplum kuruluşlarında, kamu kurumu niteliğinde Malatya Mimarlar Odası şubesinde yönetim kurulu başkanlığı yaparak kendimi bu şehrin planlamasında, şehri bir adım öteye taşıma noktasında neler yapabileceğimizi uzun yıllardır kurgulayarak bir birikim havuzu oluşturdum” diyen Şahin, “Şimdi 2024 yerel seçimleri ile birlikte ben de bu yola bir niyet içerisinde girdim. Tabi bu bilgi ve birikimlerimizi vatandaşlarımızla paylaşıp daha müreffeh daha güzel bir çevre oluşturma adına şehrimize katkı sağlayacağıma inandığım için bu yola baş koydum” dedi.

“MALATYA’NIN GÖZ BEBEĞİ”

Belediye başkanı olduğu taktirde gerçekleştirmeyi hedefledikleri projeleri sıralayan Şahin, “6 Şubat Kahramanmaraş depremi ile birlikte hepimizin kent için duygu ve düşünceleri bir anda değişti. Depremden önce Yeşilyurt’umuzun birçok eksiklerini vardı deprem olmasaydı başkan olduğumuzda bunları tamamlardık ama şimdi daha ciddi bir problemimiz var. Bizim Malatya’nın yaralarını sarma ve şehri ayağa kaldırma noktasında çalışmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın söylediği gibi Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlama yolunda en acil yapabileceğimiz eylem planı barınma ihtiyacı olarak ön plana çıkıyor. Eğer başkan olarak seçilirsek yapacağımız ilk şey imar planları ile birlikte insanları yeniden evlerine ve yurtlarına kavuşması için önemli saydığımız projeleri hayata geçirmek. Yeşilyurt, gerçekten hem doğası hem de kültürel mirasları ile Malatya’nın göz bebeği diyebileceğimiz bir ilçe. Yaklaşık 300 bin insanın severek, mutlu olarak yaşadığı bir ilçeydi. Bunu eski haline getirmek için bütün gayret ve çabalarımız ile yapılaşma koşullarını iyileştirme, imar planlarını hazırlama ve bir an evvel insanların yuvasına kavuşması için ilk hedefimiz belediyenin kendi imkanları dahilinde ne yapması gerekiyorsa onu yapmak olacak” ifadelerine yer verdi.

“MALATYA HALA RİSK ALTINDA”

Tarım alanlarına inşaat yapılmaması gerektiğini kaydeden Şahin, “Bostanbaşı, Karakavak ve Turgut Özal mahalleleri depremden ciddi oranda etkilenen mahallelerimiz. Aynı zamanda en yeni yapılan stok edildiği, en yeni yapıların bir araya geldiği yaklaşık 10-15 yıllık yeni gelişmiş mahallelerdi buralar. Şimdi işin handikap boyutundan bahsedecek olursak yeniden anlamamız lazım buraların 10 senelik bir mazisi var o zaman biz bu kenti yanlış bir yerde inşa etmişiz, başta bunu söyleyebiliriz. Tarım alanları içerisine mahalleler, kentler kurulmamalı ve bu denli yüksek katlarla bu işlerin yürümesi mümkün değil çünkü Malatya hala birinci derecede deprem bölgesi hala risk altında. Bu bağlamda mahallelerimiz eskisi gibi tabi ki korunacak yeniden oralar hayat bulacak ama depreme karşı ciddi anlamda önlemleri alınmış bir şekilde. Zaten deprem bize orada çok yüksek yapılarla barınmayı, inşaat faaliyetlerinin uygun olmayacağını çok net bir şekilde gösterdi” açıklamasında bulundu.