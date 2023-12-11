İnsanlık acı çekiyor; dünya sessiz kalıyor

İnönü Üniversitesi tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında İnsan Hakları ve Medeniyet başlıklı bir panel düzenlendi. Dün İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Fen Edebiyet Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Önal ve Prof. Dr. Emin Çelebi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Birsin, Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Türkan, Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Murat Buğra Tahtalı, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Panelin amacı hakkında bilgi veren moderatör Prof. Dr. Emin Çelebi, “Bu hafta içerisinde yapılan etkinlikler genellikle insan haklarına yönelik oluyor biz de bu minvalde bugün insan haklarını konuşmak üzere bir araya geldik” dedi.

“İNSAN HAKLARI ÇİĞNENMEYE DEVAM EDİYOR”

Panelin açılış konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, insan haklarının önemi hakkında bilgi vererek,

“10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günüydü bu nedenle bizde böyle bir etkinlik düzenledik ama herhalde bu hafta bizim üniversitede fakültelerin büyük bir kısmında ara sınavlar var ama sonuç itibari ile insan haklarına ilgi duyan bu konuda bir şeyler dinlemek isteyen arkadaşlarımız burada. Salonun dolu veya boş olması çok önemli değil ama insan hakları önemli bir konu. Kişiyi devlete karşı koruma esası üzerinde ele alınması gereken bir alan bu; çünkü insan bireye karşı bir ihlal yaparsa onu devlet koruyor zaten kişiyi kişiye karşı koruyor ama kişinin haklarını devlet ihlal ederse ne yazık ki kişi devlete karşı çok zayıf. Devletin topu, tankı, silahı var ama insanlar bu anlamda son derece korumasız. İnsan haklarının korunması bu anlamda son derece önemli. Bugün bir devlet açık bir şekilde masum insanları, çocukları, kadınları, yaşlıları, katlediyor sivil alanları okulları, hastaneleri bombalıyor insan haklarını ihlal ediyor ve bütün dünyanın gözü önünde bu cereyan ediyor ve dünya hiçbir şey yapmıyor. İnsan hakları korunmadığında bu şekilde açıkça ihlal edildiğinde bu ulusal ve uluslararası düzeyde adaletin, eşitliğin, demokrasinin önündeki en büyük engellerden biri oluyor. İnsan haklarının korunması önemli. Biz yasal olarak bütün düzenlemeleri yapmış bir ülkeyiz ama ona rağmen uluslararası düzeyde insan hakları çiğnenmeye devam ediyor. Buna karşı da uluslararası mekanizmalar ne yazık ki yeterli değil. İnsanların dili, dini, ırkı, mezhebi, cinsiyeti, siyasal görüşüne bakılmaksızın insan olduğu için sahip olduğu haklar dediğimiz insan haklarının daha iyi korunması geleceğimiz açısından son derece önem arz ediyor”

şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek’in konuşmasının ardından panele geçilirken her paneliste 15 dakika süre tanındı. Panelistlerden İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Birsin, İslam Medeniyetinde İnsan Hakları başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Mehmet Birsin’in ardından bir sunum yapan Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Murat Buğra Tahtalı, uluslararası hukuk belgelerinde insan hakları ve güncel yansımaları hakkında bir değerlendirmede bulundu.

Ulusal ve uluslararası düzeydeki insan hakları belgeleri hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Tahtalı,

“Bugüne kadar kronolojik olarak insan hakları ile ilgili ulusal bildirgeleri sıralamak gerekirse, bunlar sırasıyla Magna Carta Libertatum, Virginia Haklar Bildirgesi, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi, Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesidir. Bunların hepsinin ortak özelliği ulusal düzeydeki insan hakları belgesi olmasıdır. İnsan hakları ile ilgili uluslararası bildirgeler bahsetmek gerekirse bunlardan en önemlilerden birisi Saint-Petersburg ve Lahey Sözleşmeleridir. Gazze’de yaşanan insanlık dramı ile alakalı olarak uluslararası savaş ve barış hukukunun düzenlenmesine yönelik ilk örnekler 1899 ve 1907 yılında Lahey Sözleşmeleri olarak kabul ediliyor bunun da temelleri 1868’de kabul edilen Saint-Petersburg Sözleşmesi. Belirli silahların kullanılmasının yasaklanması ve savaş hukukun genel ilkeleri bu sözleşmede dile getirilmiş oluyor”

ifadelerine yer verdi.

Dr. Öğretim Üyesi Murat Buğra Tahtalı’dan sonra bir konuşma yapan Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Türkan ise İnsan Hakları ve Ahlak konusunda bilgiler verdi.

Panelin katılımcılar tarafından yöneltilen soruların yanıtlanması ile sona erdi.