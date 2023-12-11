Bunun adı kabus

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde arızalanan tırını tamir etmek isteyen sürücüye başka bir araç çarpı. Tır şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Kaza, Malatya-Gölbaşı yolu 8’inci kilometrede meydana geldi. Ali Hızlı (54) yönetimindeki 27 N 8129 plakalı tır arıza yapınca sürücü aracı sağa çekti. Arızayı gidermek için tırdan inen sürücüye, plakası tespit edilemeyen bir araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tır şoförü refüje fırladı. Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler kazayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, çarpan aracın tespit edilmesi için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.