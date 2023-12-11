- Asayiş

Bunun adı kabus

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde arızalanan tırını tamir etmek isteyen sürücüye başka bir araç çarpı. Tır şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Kaza, Malatya-Gölbaşı yolu 8’inci kilometrede meydana geldi. Ali Hızlı (54) yönetimindeki 27 N 8129 plakalı tır arıza yapınca sürücü aracı sağa çekti. Arızayı gidermek için tırdan inen sürücüye, plakası tespit edilemeyen bir araç çarptı.
Bunun adı kabus mask
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde arızalanan tırını tamir etmek isteyen sürücüye başka bir araç çarpı. Tır şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Kaza, Malatya-Gölbaşı yolu 8’inci kilometrede meydana geldi. Ali Hızlı (54) yönetimindeki 27 N 8129 plakalı tır arıza yapınca sürücü aracı sağa çekti. Arızayı gidermek için tırdan inen sürücüye, plakası tespit edilemeyen bir araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır şoförü refüje fırladı. Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler kazayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, çarpan aracın tespit edilmesi için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Ali Hızlı, Adıyaman, malatya, trafik kazası, son dakika, gölbaşı kaza

11 Ara 2023 - 17:28 Adiyaman- Asayiş

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