“Deprem konutu var, içme suyu yok”

Kale-Kapıkaya (Turgut Özal) Barajı ve Yazıhan-Boztepe (Recai Kutan) Barajı, Arguvan Yoncalı Barajı gövde inşaatlarının tamamlanıp sulama kanalları yapılmadığı için milyonlarca lira gelir kaybı yaşandığını hatırlatan Ağbaba,
“AKP’nin en iyi yaptığı işlerden biri zar zor gelen yatırımları yarım yamalak yapmak. Kuzey Çevreyolu, barajlar, tüneller… Ya işi yapıp yarım bırakıyorlar, ya normal süresinden yıllar sonra bitiriyorlar, ya da tünellerdeki gibi kusurlu yapıyorlar”
dedi.
İÇME SUYU DÖŞEMEYİ UNUTTUKLARI EV YAPMIŞLAR
“Daha önce farklı yatırımlarda başımıza gelen aksaklıkların benzeri deprem konutlarında karşımıza çıktı” diyen Veli Ağbaba,
“Yapılan açıklamalara göre İkizce bölgesinde bin 700 konut aralık ayı bitmeden teslim edilecek. Ancak teslim edilecek evlerin içme suyunun olmadığı ortaya çıktı. TOKİ tarafından Yeşilyurt’un İkizce Mahallesi’nde yapılan deprem konutlarının içme suyu işini Devlet Su İşleri’nin aldığı müjdelendi! Tıpkı sulama kanalı olmayan barajlardaki gibi, içme suyu döşemeyi unuttukları deprem konutu yapmışlar. Pes artık”
açıklamalarında bulundu.
TEMELDEN 7 AY SONRA İÇME SUYU AKILLARINA GELMİŞ.
Depremzedelerin en iyi ihtimalle Nisan ayına kadar musluklarında içme suyuna hasret kalacaklarını kaydeden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,
“İkizce’deki deprem evlerinin temeli 13 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı. İçme suyu yer teslimi ise 13 Kasım’da yapılmış. Temeli atmış, 7 ay sonra içme suyunu döşemeye başlamışlar. Allah AKP’ye akıl fikir versin. Aylarca depremzedeleri bidonlarla su taşımaya mahkûm edecek bu anlayışı kınıyorum”
dedi.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.