11 Ara 2023 - 17:22- Gündem

“Deprem konutu var, içme suyu yok”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İkizce’de yapılan deprem konutlarının içme suyunun olmamasını eleştirerek, “Konutları teslim edecekler ortada içme suyu yok. İçme suyu Nisan ayında gelecekmiş. Allah AKP’ye akıl fikir versin. AKP’nin en iyi yaptığı işlerden biri zar zor gelen yatırımları yarım yamalak yapmak” yorumlamalarında bulundu.