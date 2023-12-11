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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 14 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“50 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Haşim Kalkan’ın taziye adresi:  Tandoğan Mahallesi, Baharatçı Sokak, No: 8, Battalgazi,

72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ömer Bozkurt’un taziye adresi:  Zaviye Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No:3, Yeşilyurt,

84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Battal Yiğit’in taziye adresi:  Dilek Mahallesi, Ova Sokak, No:24, Yeşilyurt,

81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İzzet Geyik’in taziye adresi:  Melekbaba Mahallesi, Sadrettin Konevi Caddesi, No: 77, Yeşilyurt,

77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aliseydi Kızılaslan’ın taziye adresi:  Cemal Gürsel Mahallesi, İncir Sokak, Barış Apartmanı, C-1 Blok, No:1/6, Yeşilyurt,

85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İbrahim Benek’in taziye adresi:  Özalper Mahallesi, Tertip Sokak, Yurtçu Sokak, No: 10, Yeşilyurt,

56 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Üngör’ün taziye adresi: Gedik Mahallesi, Hemşeri Sokak, No: 24, Yeşilyurt,

78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayvaz Yıldız’ın taziye adresi: Seyran Mahallesi, Hür Sokak, No: 10, Yeşilyurt,

47 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mihriban Gökçe’nin taziye adresi: Aşağıbağlar Mahallesi, Ayabakan Sokak, No:9/5, Yeşilyurt,

85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İmam Çinkılıç’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ferit Mevlüt Aslanoğlu Caddesi, No:22/7, Yeşilyurt,

79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hacı Demirtaş’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Rıhtım Sokak, TOKİ Konutları, B-1-4 Blok, Yeşilyurt,

72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Atalay Özdemir’in taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Saruhan Sokak, No: 6/7, Battalgazi,

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Nur Sevimli’nin taziye adresi: Bulunmamaktadır.

63 yaşında vefat eden ve Kocaözü Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Ömer Yiğit’in taziye adresi: Kocaözü Mahallesi, Hekimhan”

 

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11 Ara 2023 - 17:11 Malatya- Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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