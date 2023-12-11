Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“50 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Haşim Kalkan’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Baharatçı Sokak, No: 8, Battalgazi,
72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ömer Bozkurt’un taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No:3, Yeşilyurt,
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Battal Yiğit’in taziye adresi: Dilek Mahallesi, Ova Sokak, No:24, Yeşilyurt,
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İzzet Geyik’in taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Sadrettin Konevi Caddesi, No: 77, Yeşilyurt,
77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aliseydi Kızılaslan’ın taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, İncir Sokak, Barış Apartmanı, C-1 Blok, No:1/6, Yeşilyurt,
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İbrahim Benek’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Tertip Sokak, Yurtçu Sokak, No: 10, Yeşilyurt,
56 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Üngör’ün taziye adresi: Gedik Mahallesi, Hemşeri Sokak, No: 24, Yeşilyurt,
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayvaz Yıldız’ın taziye adresi: Seyran Mahallesi, Hür Sokak, No: 10, Yeşilyurt,
47 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mihriban Gökçe’nin taziye adresi: Aşağıbağlar Mahallesi, Ayabakan Sokak, No:9/5, Yeşilyurt,
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İmam Çinkılıç’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ferit Mevlüt Aslanoğlu Caddesi, No:22/7, Yeşilyurt,
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hacı Demirtaş’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Rıhtım Sokak, TOKİ Konutları, B-1-4 Blok, Yeşilyurt,
72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Atalay Özdemir’in taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Saruhan Sokak, No: 6/7, Battalgazi,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Nur Sevimli’nin taziye adresi: Bulunmamaktadır.
63 yaşında vefat eden ve Kocaözü Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Ömer Yiğit’in taziye adresi: Kocaözü Mahallesi, Hekimhan”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.