Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçlar oynanacak

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. ve son maçlar yarın ve 13 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te Lens - Sevilla ve PSV Eindhoven - Arsenal karşılaşmaları yapılacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Galatasaray ise A Grubu'ndaki son maçında yarın Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda mücadele edecek. Bu müsabaka TSİ 23.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanması halinde doğrudan son 16 turuna kalacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. ve son maçların (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
20.45 Lens - Sevilla
20.45 PSV Eindhoven - Arsenal
23.00 Manchester United - Bayern Münih
23.00 Kopenhag - Galatasaray
23.00 Napoli - Braga
23.00 Union Berlin - Real Madrid
23.00 Inter - Real Sociedad
23.00 Salzburg - Benfica
13 Aralık Çarşamba
20.45 Leipzig - Young Boys
20.45 Kızılyıldız - Manchester City
23.00 Atletico Madrid - Lazio
23.00 Celtic - Feyenoord
23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain
23.00 Newcastle United - Milan
23.00 Porto - Shakhtar Donetsk
23.00 Royal Antwerp - Barcelona
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.