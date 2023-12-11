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Beşiktaş'ta 5 oyuncu kadro dışı

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Beşiktaş, performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Beşiktaş'ta 5 oyuncu kadro dışı mask
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Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# beşiktaş, Rachid Ghezzal, Eric Bailly, Jean Onana', Valentine Rosier, Vincent Aboubakar

11 Ara 2023 - 16:42 - Spor

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