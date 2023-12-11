Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık olarak yapılan antrenman, ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra iki gruba ayrılıp top kapma çalışması gerçekleştirdi. Basına kapalı olan bölümünde ise Kopenhag maçının taktiği üzerinde duruldu.
Son müsabakalarda sakatlıklarından dolayı oynamayan Davinson Sanchez ile Hakim Ziyech, Kopenhag maçının son antrenmanında takımla çalıştı.
Galatasaray, saat 16.00’da İstanbul Havalimanı’ndan Danimarka’nın Kopenhag şehrine gidecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.