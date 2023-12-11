Galatasaray, Kopenhag karşısında kendinden emin

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında yarın TSİ 23.00'te Parken Stadı’nda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı kafile, akşam saatlerinde İstanbul Havaalanı'ndan kalkan özel uçakla Danimarka’ya hareket etti. Galatasaray İkinci Başkan Metin Öztürk de Kopenhag seyahati öncesi basın mensuplarına konuştu. Mücadelenin oynanacağı Parken Stadı'nın sarı-kırmızılı camia için öneminden bahsederek sözlerine başlayan Başkan Öztürk, “Her maç 90 dakika oynanır. Avrupa’da ve yurt içinde de böyle. Kopenhag’ın biliyorsunuz bizim için büyük bir önemi var. Tam 23 sene önce bir mayıs ayında biz UEFA Kupası'nı Türkiye’ye getirdik. Ardından da Monaco’da Real Madrid’i, diğer tarafta da Arsenal’i yenerek orada da Süper Kupa'yı getirdik. Oradaki maçta başrolde olanlardan biri de Okan Buruk’tu. Okan Buruk, öğrencileriyle beraber Teknik Direktör olarak orada maça çıkacak. Bizim görev süremiz mayıs ayında bitiyor. İnşallah Okan hocamız bir 10 sene daha takımın başında kalıp hem Avrupa’da hem de Türkiye’ye, Galatasaray’ı başarıya götürmeye devam edecek. Şu an 3 puan haricinde bir alternatif düşünmüyoruz. Zaten kadroları da tartıya vurduğunuz zaman 3 puana yakın olan taraf Galatasaray” ifadelerini kullandı.

“BİZ ORAYA GİDER HAKEME RAĞMEN 3 PUANI ALIRIZ”

Bugüne kadar özellikle Avrupa’da hakemden yana çok dertli olduklarını söyleyen Öztürk, “Gerek Manchester, gerek Bayern Münih maçında. Bugün 5 puanla gidiyoruz, belki 8-9 puanla gidecektik. Hakkımız yendi. Ama Galatasaray büyük kulüp. Büyük kulüpler bahanelere sığınmazlar. Biz oraya gider, hakeme rağmen 3 puanı alırız. Bizim bahaneyle işimiz yok. Biz Galatasarayız, bizim hedeflerimiz büyük. Hakemlerden yana her zaman her takımın endişesi var. Sadece biz büyük takımız, Biz hakeme değil, sahaya odaklanacağız. Hiçbir zaman da mazeretimiz hakem olmayacak” diye konuştu.

“KAZANACAĞIMIZDAN YÜZDE YÜZE EMİNİM”

Mücadelenin skoruna ilişkin tahmininin sorulması üzerine Metin Öztürk, “Benim skor tahmin etme gibi durumlarım yoktur. Elimi kalbime koyacağız ve maçı izleyeceğim. Kazanacağımızdan yüzde yüze eminim. Ben artık bundan sonra Şampiyonlar Ligi’nde hangi takımlarla devam ederiz ona bakacağım. Arkasından odağımız da Sivas maçı var. Aslında bizim için de iyi olacak. Soğuk bir şehirden başka soğuk şehre geçeceğiz. Ama Kopenhag ne kadar soğuk olursa olsun, o 2000 yılında içimizi nasıl ısıttıysa, bizim için aynı sıcaklık muhafaza edilecek” cevabını verdi.

“DİVAN VE YÖNETİMLERDEN ÖNCE SÜPER KUPA FİNALİYLE İLGİLİ İLK İTİRAZI BEN YAPMIŞTIM”

29 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin Türkiye’de oynanma durumunun olup olmamasıyla alakalı İkinci Başkan Öztürk, “Divan ve yönetimlerden önce Süper Kupa finaliyle ilgili ilk itirazı ben yapmıştım. Onun da mantığı Cumhuriyet’in 100. yılında burada olsa iyi olurdu. Bu bir temenniydi. Karar mercii sizde olmayınca bu düşünce temenniden öteye geçmez. İki Türk takımı Suudi Arabistan’a gidecek. Oraya Avrupa’nın diğer takımları da gidiyor. Arsenal de gidiyor, Milan da gidiyor. Maçlarını oynuyorlar ve geliyorlar. Bizim hassasiyetimiz Cumhuriyet’in 100. yılında burada olmasıydı. Orada olur, biz de televizyondan seyrederiz. Kupayı alır döneriz” cümlelerine yer verdi.

“BURADA KARAR VERİCİ OLAN TFF’DİR”

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Kupa finalinin Arabistan’da oynanmasıyla ilgili iki kulüpten izin alındığına yönelik açıklamasının hatırlatılması üzerine Öztürk, “Hayır, Galatasaray buna onay vermedi. Ama Galatasaray’ın onayını gerektiren bir durum değil. Şimdi burada uçak tarifesini değiştirse benim onayımda değil. Ben orada yolcuyum. Burada karar verici olan TFF’dir. TFF’yi de bu konu da dahil çok fazla yıpratmamak lazım. İyi niyetle çalışıyorlar. Her zaman onların kararları bizim istediğimiz kararlar değil. Ama sadece 20 takım değil, Süper Lig, 1. Lig, 2.Lig, 3.Lig amatörler, bal ligi 100’lerce takım var. Onlarda ellerinden geleni yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kopenhag maçı öncesi Galatasaray taraftarına da seslenen Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, “Maçı keyifle seyretsinler, çünkü kazanacağız. Biz Galatasaray’ız. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray diyoruz” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı