Akçadağ Darende Yazıhan Kale’nin dikkatine!

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınar, Doğu, Yağmurlu mahallelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Gökyar Mahallesi’ne,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Balaban, Hisarcık, Karabayır, Kaynak, Yenipınar, Kozluca,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye, Yeni, Hamidiye, Mısırdere, Buzluk, Çivril, Doğuş, Gayret, İriağaç, Böğürtlen, Epreme, Çavuş, Tahtalı, Sadıklı, Ilıcak, Kadıibrahim, Erecek, Yeşilköy mahallelerine,
13 Aralık Çarşamba günü 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar, Kültür, Doğu mahallelerine,
14 Aralık Perşembe günü 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınar, Doğu, Yağmurlu mahallelerine,
16 Aralık Cumartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Dedeköy, Düztarla, Üçdeğirmen, Tepebaşı, Salkımlı, Çanakçı, Sarıot, İkizpınar, Kaleköy, Bentköy, Darıpınar, Erdemli, Mahmut Dursun mahallelerine, elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.