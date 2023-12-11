11 Ara 2023 - 11:47- Gündem G:

Akçadağ Darende Yazıhan Kale’nin dikkatine!

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Akçadağ Darende Yazıhan Kale’nin dikkatine! mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınar, Doğu, Yağmurlu mahallelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Gökyar Mahallesi’ne,

Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Balaban, Hisarcık, Karabayır, Kaynak, Yenipınar, Kozluca,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye, Yeni, Hamidiye, Mısırdere, Buzluk, Çivril, Doğuş, Gayret, İriağaç, Böğürtlen, Epreme, Çavuş, Tahtalı, Sadıklı, Ilıcak, Kadıibrahim, Erecek, Yeşilköy mahallelerine,

13 Aralık Çarşamba günü 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar, Kültür, Doğu mahallelerine,

14 Aralık Perşembe günü 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınar, Doğu, Yağmurlu mahallelerine,

16 Aralık Cumartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Dedeköy, Düztarla, Üçdeğirmen, Tepebaşı, Salkımlı, Çanakçı, Sarıot, İkizpınar, Kaleköy, Bentköy, Darıpınar, Erdemli, Mahmut Dursun mahallelerine, elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.”

 

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11 Ara 2023 - 11:47 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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