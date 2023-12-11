Voleybolda kara gün! Sahaya inip sporculara saldırdılar

Nicer Hotel Voleybol ile Adana İmamoğlu Belediye dün karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hakem ve seyirciler damga vurdu. Saat 18:00’de başlayan karşılaşmada maçın başlama düdüğü ile birlikte rakip takım seyircileri tarafından Nicer Otel Voleybol takımı oyuncularına yönelik küfür ve hakaret içerin sözlerin sarf edildiğini aktaran Nicer Hotel Voleybol Takımı kulüp başkanı Mesut Karabulut, bu karşılaşmada yaşananların spor camiası adına kara bir leke olduğunu ifade etti.

SPORCUNUN AYAĞINA DİKİŞLER ATILDI

Sahaya cam bardak ve şişeler gibi yaralayıcı maddelerin atıldığı karşılaşmada Malatya’yı temsil eden Nicer Hotel Voleybol Takımı’nda, Malatyalı sporcu Berfin Arslan yaralandı. Ayağına cam kırıklarının isabet ettiği sporcu Arslan, hastaneye sevk edildi ve bacağına dikiş atılarak tedavi altına alındı. Kadın voleybolunda ilimizi temsil eden Nicer Hotel Voleybol takımı başkanı Mesut Karabulut karşılaşma ve sonrası için şu bilgileri aktardı.

“HAKARET VE KÜFÜRLER EDİLDİ”

Karabulut,

“Karşılaşma 18:00’de başladı. Yoğun bir seyirci topluluğu vardı. Karşılaşmayı hem Adana İmamoğlu Belediye başkanlığını yapan hem de kulüp başkanlığını yapan Kasım Karaköse ile birlikte takip ettik. Karşılaşmanın ilk düdüğü ile birlikte sporcularımıza yönelik hakaretler ve küfürler edildi. Yapılan bu çirkinliğe karşılaşmanın hakemi de katıldı ve hakkımız olan sayıları karşı takıma verdi. Oyuncularımıza haksız kırmızı kart gösterdi ve sporcularımız üzerinde hem seyirci hem de hakem psikolojik bir baskı kurdu. Normal şartlarda karşılaşmanın ilk seti sonunda yaşanan seyirci taşkınlığı nedeni ile hakemin seyirciyi dışarı çıkarması gerekiyordu. Fakat hakem oralı dahi olmadı. Yaşanan bu hakaret ve küfürlere karşın karşılaşmayı birlikte izlediğimiz kulüp başkanı ve olanlara karşı sessiz kaldı. Yaşanan bu taşkınlığa rağmen sporcularımız ellerinden geleni yaptı fakat karşılaşmayı 3-0 kaybettik. Karşılaşmada bir hakem ve seyirci faciası yaşanmıştır. Karşılaşma içinde yaşananlar karşılaşma sonrasına da sıçradı ve karşılaşma sonrası sahaya cam şişeler ve cam bardaklar fırlatıldı. Takım sporcularımızdan Berfin Arslan yaralandı. Seyirci bir takım için önemlidir fakat bu tür taşkınlıklar ve çirkin şeyler hiçbir takımın taraftarına ve seyircisine yakışmaz”

ifadelerini kullandı.

“KAMERA KAYITLARI İNCELENSİN”

Karşılaşmaya ilişkin kamera kayıtları ile birlikte hastane raporlarını Yüksek Hakem Kurulu’na ileteceklerini ve yaşanan bu durumun takipçisi olacaklarını belirten Karabulut,

“Normalde salon sporlarında bu tür olaylar pek yaşanmaz. Kadın voleybolunda spora hizmet anlamında bir mücadele içerisindeyiz. Yaşanan bu tür olumsuzluklara karşın neredeyse kulübü kapatma noktasına geldik. Kamera kayıtları incelensin ve gereği yapılsın. Kimsenin çocuğu kıymetsiz değildir. O cam parçaları sporcumuzun başka yerine de isabet edebilirdi. İlk defa böyle çirkin yaklaşım sergileyen bir seyirci topluluğu ile karşılaştım. Seyirciler karşılaşma sonrası sahaya iniyor ve sporcularımız ile birlikte teknik heyetimize saldırıyor. Bu duruma yetkililer sessiz kalıyor. Karşılaşmanın hakemi Adana hakemi ve kazanması adına bizim takım kalitemizde dahi olmayan Adana temsilcisinin kazanması adına elinden geleni yaptı. Yüksek Hakem Kurulu’nun bu karşılaşmaya ilişkin gerekli yaptırım ve cezaların verilmesi adına gereğini yapacağını düşünüyoruz”

dedi.