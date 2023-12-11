11 Ara 2023 - 10:46 - Gündem

Ankara Esnaf Çarşısı müşteri bekliyor

Malatya’da toplamda 3 bin 158 iş yeri esnaf konteyneri kuruldu. Bu konteynerlerden biri olan Ankara Esnaf Çarşısı faaliyetlerine devam ederken, çarşı esnafı müşteri yokluğuna dert yanıyor. Ankara Esnaf Çarşısı’nda iş yapan Güzellik Uzmanı Seda Başpınar, “Benim kendi çevrem ve müşteri potansiyelim olmazsa burada iş yapamazdım” dedi.