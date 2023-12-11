Ankara Esnaf Çarşısı müşteri bekliyor

Deprem şehri Malatya’da 27 bin iş yeri yıkık veya ağır hasarlı olurken, esnaflar için konteyner çarşılar kuruldu. Bunlardan biri olan Ankara Esnaf Çarşısı’nda faaliyet yürüten Güzellik Uzmanı Seda Başpınar, tek sorunlarının müşteri yokluğunun olduğunu söyledi.
“ESKİ YERİMİZDE İŞLERİMİZ DAHA İYİYDİ”
Güzellik Uzmanı Seda Başpınar 7 yıldır u sektörde çalıştığını belirterek şöyle konuştu:
“7 yıldır bu sektördeyim. Depremlerden önce dükkânımız hastane caddesindeydi. Depremlerden sonra Ankara Esnaf Çarşısı’na geldik. Eski yerimizde işlerimiz daha iyiydi. Burası eski yerimize çok küçük. Yine de lazer epilasyon, cilt bakımı, leke tedavisi, dermapen, kalıcı makyaj gibi işlemleri yapmaya devam ediyoruz.”
“HER CİLT TİPİNE GÖRE İŞLEM UYGULUYORUZ”
Kadınlara özel hizmet verdiklerini açıklayan Başpınar,
“Salonumuzda sadece kadınlara özel hizmet veriyoruz. Burada RotikX lazer epilasyon cihazı ile çalışıyorum. Lazer epilasyon istenmeyen tüylere son vermek için yapılan bir işlemdir. Bu cihazımızla 8 seans hizmet veriyoruz. Müşterilerimiz olumlu sonuçlar alıyor, sadece hormon bozukluğu olanlarda yüzde 80 sonuç alıyor. Aynı zamanda kalıcı makyaj yapıyoruz. Kaşı, kirpiği dökülen bayanlar için, sürekli makyaj yapmak zorunda olanlar için kalıcı makyaj yapıyoruz. Aynı zamanda cilt bakımı yapıyoruz. Kış aylarına girdik ve soğuk bir hava var. Bu yüzden kadınların cildi soğuk hava da tahriş olabiliyor. Karma cilt, kuru cilt, yağlı cilt gibi her cilt tipine uygun çalışıyoruz. Burada Hydrafacial dediğimiz profesyonel cilt bakımı diye bir işlem var, onu uyguluyoruz. 12 aşamalı cilt bakımıdır ve her cilt tipine göre işlem uyguluyoruz”
şeklinde konuştu.
“BURADA ÇOĞU ESNAFIMIZ İŞ YAPMIYOR”
Ankara Esnaf Çarşısı’nın müşteri sıkıntısı çektiğini vurgulayan Başpınar,
“Burada müşteri potansiyeli çok düşük. Eski müşterilerimle çalışıyorum. Eski müşterilerimiz olmazsa ciddi anlamda sıkıntı yaşayacağız. Bu çarşı ciddi anlamda bilinmiyor, müşterilerimiz yok. Kör noktadayız, o yüzden çok bilinmiyor. Bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz. Özellikle Ankara Esnaf Çarşısı’nın duyurulmasını istiyoruz. Benim kendi çevrem ve müşteri potansiyelim olmazsa burada iş yapamazdım. Konteyner çarşıda sadece kira parası vermiyoruz. Onun dışında elektrik ve su faturalarını kendimiz eriyoruz. Keşke bu iki yılda kira vermediğimiz gibi faturaları da vermezsek. Çünkü müşteri potansiyelimiz yok. Burada çoğu esnafımız iş yapmıyor”
ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.