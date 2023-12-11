Sokak köpeklerine nasıl bir önlem alınacak? Malatyalıları sevindiren gelişme

Son zamanlarda Türkiye’nin genelinde sokak köpeklerinin saldırıları giderek artarken, Malatya’da da bu olumsuz durum yaşanıyor. Özellikle ara sokaklarda, ücra köşelerde yaşanan bu durum insanları korkuturken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başıboş sokak köpeklerinin zarar verdiği insanlarımızın haklarını korumanın da görevimiz olduğunu bilinciyle hareket ediyoruz. Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikâyetlerin farkındayız. Bu sorunu mutlaka çözüme kavuşturacağız” sözleri bu soruna bir çözüm yolu bulunacağı anlamına gelirken, bu çözüm yolunun ne olacağı da merak konusu oldu.

Sokak köpeklerinin yoğun olarak görüldüğü bazı mahallelerdeki vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözünü sevinçle karşıladıklarını dile getirerek, onların da bir canlı olduğunu hatırlatarak, onlara bir zarar verilmeden bu sorunun çözülmesini istediklerini ifade ettiler.

Tecde Mahallesi’nde yaşayan Asiye Türk isimli vatandaş, sokak köpeklerinin en çok Tecde Mahallesi’nde olduğunu belirtti.

“NE YAPILACAKSA BİR AN EVVEL YAPILMALI”

Mahalle’de bazen köpekler tarafından saldırıya uğrayanlar olduğunu ileri süren Türk,

“Tecde Mahallesi sokak köpeklerinin bir mekânı oldu. Burada çok fazla sokak köpeği var. Bazen çocuklarımızı okula götürürken karşımıza çıkıyorlar ve çok korkuyoruz. Geçmişte böyle hadiseler yaşandı. Köpekler genelde aç oldukları için saldırıyorlar. Çocuklarımızın başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. Bizlere saldırsalar belki başımızın çaresine bakarız ama çocuklara saldırırlarsa onlar bir şey yapamazlar. Bazen geç vakitte işten çıkıp gelen kızlarımız, kadınlarımız oluyor. Onlar da çok endişeliler. Bu nedenle sokak köpekleri öldürülmeden, bir çare bulunmalı. Barınaklara mı götürüyorlar yoksa onlar için ayrı bir yer mi yapılır bilemeyiz ama ne yapılacaksa bir an evvel yapılmalı”

diye konuştu.

“ÇOK MEMNUN OLDUK”

Yeşilkaynak Mahallesi’nde yaşadığını söyleyen Nazime Karayel isimli vatandaş da,

“Sokak köpekleri Yeşilkaynak, sanayi bölgesinde çok var. Özellikle Askeri Hastanesinin bahçesinde kalıyorlar. Çünkü Canlı Hayvan Pazarında kesimhaneler var ve oradan besleniyorlar. Biz sadece işe erken vakitte gidip, işten geç vakitte çıkıyoruz. Çok korkuyoruz. Sayı olarak çoklar ve birlikte hareket ediyorlar. Birisi saldırsa diğerleri de saldırıyor. Bu konuda çok korkuyoruz ve endişeliyiz. Bunlar için Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Çok memnun olduk. Umarız bir an önce toplatılıp, barınaklara götürülürler. Özellikle çocuklar için endişeliyiz. Bu probleme bir çözüm bulunacağını umuyorum”

şeklinde konuştu.

“HER AN SALDIRMA TEHLİKESİ VAR”

“Sokak köpekleri Malatya’nın her yerinde fazla” diyen Erhan Toplar isimli vatandaş da, şunları kaydetti:

“Çarşı merkezde çok fazla vatandaş olduğu için köpekler belki saldırmayabilir. Çünkü vatandaşlar onları doyuruyorlar. Ama mahallerdeki köpeklerin aç mı tok mu olduğu belli değil. Her an saldırma tehlikesi var. Bu nedenle yetkililer bir an önce harekete geçip, bu soruna bir çare bulmalılar. Şimdiye kadar bana bir köpek saldırmadı ama bundan sonra da saldırmayacağı anlamına gelmez. Köpekler öldürülmeden, toplanıp mutlaka barınaklara yerleştirilmeliler. Ayrıca Malatya’nın ilçeleri başta olmak üzere Malatya’ya yakın illerde yaşayan insanlar elinden bıktıkları köpekleri Malatya merkeze bırakıp gidiyorlar. Köpekleri saldırgan mı, birisini ısır mı veya küçük bir çocuğa saldırarak öldürür mü diye düşünmüyorlar. Aşısız ve saldırgan olan köpeklerini getirip bırakıyorlar. İlk önce bu sorunun önüne geçilmeli. Bunlar tespit edilip en ağır para cezasına çarptırılmalı.”