Anadolu coğrafyasının el vurulmamış en eski köprüsü

Arapgir’e bağlı Suceyin Mahallesi sınırlarında bulunan, Anadolu’nun en eski taş köprülerinden biri olduğu belirtilen, kemer açıklığı 16 yüksekliği 13 metre olan Roma dönemine ait 2 bin yıllık Taş Köprü geçtiğimiz aylarda başlanan restorasyon çalışmaları tamamlandı.
“TAMAMEN TEK TAŞTAN KİLİTLİ SİSTEMLE DONATILMIŞ”
Arapgir ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan köprünün son halini görüntüleyen Doğa gezgincisi ve rehberi Nihat Karaca, “ Taş Köprü, arkasında mağaralardan oluşan büyük bir kaya şehir ile üstünde eski Roma öncesine ait hem kaya mezarlarını hem de bölgedeki yerleşik hayatı simgeleyen yerleşkelerle, Kutanlı peribacalarının bulunduğu Taş Köprü mezrasında yer alıyor. Yaklaşık 2 bin yıla dayanmış bir tarihçesi mevcuttur. İki tane ana sütun üzerine yerleştirilmiş yarı kubbe şeklinde, tamamen tek taştan kilitli sistemle donatılmış dönemin en tipik mimarileri örneklerinden ve Anadolu coğrafyasında ayakta kalan el vurulmamış en eski köprü olarak biliniyor” diye konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.