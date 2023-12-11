Kontrolden çıkan kamyon kaza yaptı

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bağlıca Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 65 NS 139 plakalı kamyon sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan kamyontrafik işaret levhasına çarparak durabilirken araç sürücüsü yaralandı.
Araçta sıkışan yaralı bölgeye çağrılan itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.