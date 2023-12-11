- Asayiş

Kontrolden çıkan kamyon kaza yaptı

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Malatya’nın Kale ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon çıktığı refüjde trafik işaret levhasına çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kontrolden çıkan kamyon kaza yaptı mask
Kontrolden çıkan kamyon kaza yaptı
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Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bağlıca Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 65 NS 139 plakalı kamyon sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan kamyontrafik işaret levhasına çarparak durabilirken araç sürücüsü yaralandı.

Araçta sıkışan yaralı bölgeye çağrılan itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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11 Ara 2023 - 10:21 Malatya- Asayiş

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