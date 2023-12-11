Kontrolden çıkan kamyon kaza yaptı

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Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bağlıca Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 65 NS 139 plakalı kamyon sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan kamyontrafik işaret levhasına çarparak durabilirken araç sürücüsü yaralandı.

Araçta sıkışan yaralı bölgeye çağrılan itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı