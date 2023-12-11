81 ilde eş zamanlı operasyon 4 bin 951 aranan şahıs yakalandı

İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca 81 ilde eş zamanlı olarak “ÇEMBER-8 Operasyonları” düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme ve cinsel suçlar başta olmak üzere yol, ev ve iş yerlerinde yapılan kimlik kontrollerinde 4 bin 951 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi.
Yakalanan şahıslardan 5 yıldır araması olan 4 bin 880 şahıs, 5 ila 10 yıl arası araması olan 53 şahıs, 10 yıl ve üzeri araması olan 18 şahıs yakalandı. 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda hırsızlıktan 536, dolandırıcılıktan 257, yağmadan 101, adam öldürmeden 55, cinsel suçlardan ise 55 şahıs ile birlikte diğer suçlardan yakalananlar ile birlikte toplamda 4 bin 951 şahıs yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gerçekleştirilen operasyonları yöneten Valileri, Kaymakamları, İl Jandarma Komutanlarını, İl Emniyet Müdürlüklerini ve Sahil Güvenlik güçleri ile birlikte operasyona katılan polisler ile jandarmaları tebrik etti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.