Malatya havalimanı geçen ay kaç yolcuya hizmet verdi?

Malatya Havalimanı’nda Kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 60 bin 894, dış hat yolcu trafiği 148 oldu. Böylece Kasım ayında toplam 61 bin 42 yolcuya hizmet verdi.
Kasım ayında Malatya Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 521, dış hatlarda 3 olmak üzere toplamda 524’e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda 445 ton oldu.
11 aylık (ocak-kasım) dönemde ise Malatya Havalimanı’nda yolcu trafiği 677 bin 917, uçak trafiği 5 bin 595, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 5. Bin 334 ton olarak gerçekleşti.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.