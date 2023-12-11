Malatya havalimanı geçen ay kaç yolcuya hizmet verdi?

Malatya Havalimanı’nda Kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 60 bin 894, dış hat yolcu trafiği 148 oldu. Böylece Kasım ayında toplam 61 bin 42 yolcuya hizmet verdi.

Kasım ayında Malatya Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 521, dış hatlarda 3 olmak üzere toplamda 524’e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda 445 ton oldu.

11 aylık (ocak-kasım) dönemde ise Malatya Havalimanı’nda yolcu trafiği 677 bin 917, uçak trafiği 5 bin 595, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 5. Bin 334 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: BÜLTEN