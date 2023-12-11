Malatyalıları nasıl bir hafta bekliyor?

Bölge genelinde hava çok bulutlu, yağmurlu Elazığ'ın ve Bingöl ün güney ilçeleri yer yer kuvvetli yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerini 3 ile 5 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgâr Doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Malatya merkez ve çevre illerde hava durumu şu şekilde:
Merkez çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece
Akçadağ çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece
Arapgir çok bulutlu ve yağmurlu 7 derece
Arguvan çok bulutlu ve yağmurlu 8 derece
Battalgazi çok bulutlu ve yağmurlu 10 derece
Darende çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece
Doğanşehir çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece
Doğanyol çok bulutlu ve yağmurlu 11 derece
Hekimhan çok bulutlu ve yağmurlu 8 derece
Kale çok bulutlu ve yağmurlu 11 derece
Kuluncak çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece
Pütürge çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece
Yazıhan çok bulutlu ve yağmurlu 10 derece
Yeşilyurt çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.