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Malatyalıları nasıl bir hafta bekliyor?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre, Malatya’da havanın çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
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Bölge genelinde hava çok bulutlu, yağmurlu Elazığ'ın ve Bingöl ün güney ilçeleri yer yer kuvvetli yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerini 3 ile 5 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgâr Doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Malatya merkez ve çevre illerde hava durumu şu şekilde:

Merkez çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece

Akçadağ çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece

Arapgir çok bulutlu ve yağmurlu 7 derece

Arguvan çok bulutlu ve yağmurlu 8 derece

Battalgazi çok bulutlu ve yağmurlu 10 derece

Darende çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece

Doğanşehir çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece

Doğanyol çok bulutlu ve yağmurlu 11 derece

Hekimhan çok bulutlu ve yağmurlu 8 derece

Kale çok bulutlu ve yağmurlu 11 derece

Kuluncak çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece

Pütürge çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece

Yazıhan çok bulutlu ve yağmurlu 10 derece

Yeşilyurt çok bulutlu ve yağmurlu 9 derece

 

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11 Ara 2023 - 10:01 Malatya- Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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