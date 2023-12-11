Maraş ve Adıyaman dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından yapılan açıklamaya göre yarın Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı, bazı mahallelerde de elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Adıyaman’da şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçeye bağlı Yarmakaya, Bağdere, Kızılcahöyük, Doyran, Çamgazi, Akhisar, Yayladamı, Külafhöyük, Karagöl, Başpınar,Kındırali, Payamlı, Elmacık, Battalhöyük, Yeşilova, Ekinci, Ilıcak, Kayalı, Uğurca, Başpınar, Üçdirek(Kikan), Karıcık(Atakent), Bebek, Kuyulu, Akpınar, Durak, Bebek Ky, Akyazı, Kuyulu, Akdere, Gümüşkaya, Işıklı, Durak Köylerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Besni ilçesine bağlı İzollu, Yelbastı, Karaağaç köylerine,

13 Aralık Çarşamba günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Besni ilçesine bağlı İzollu, Yelbastı, Karaağaç köylerine elektrik enerjisi verilemeyecek”

Kahramanmaraş’ta bugün ve yarın şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Göksun ilçesine bağlı Ortatepe, Yantepe, Alıçlıbucak Mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Türkoğlu ilçesine bağlı Yeşilyöre, Kırmakaya, Yolderesi, Doluca Mahalleleri ile Hat Üzerinde Bulunan Özel Trafolu Müşterilere elektrik enerjisi verilemeyecek.”