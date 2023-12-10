Ambulans helikopter minik bebek için havalandı

Malatya’nın Darende ilçesinde doğduktan hemen sonra solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, A.D'nin bebeği hamileliğin 34. haftasında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi. Doktorlar, erken doğuma bağlı solunum sıkıntısı yaşayan bebeğin Malatya'daki daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verdi.
Bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Anne A.D. de ambulansla aynı hastaneye gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.