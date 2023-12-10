Ambulans helikopter minik bebek için havalandı

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Malatya’nın Darende ilçesinde doğduktan hemen sonra solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, A.D'nin bebeği hamileliğin 34. haftasında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi. Doktorlar, erken doğuma bağlı solunum sıkıntısı yaşayan bebeğin Malatya'daki daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verdi.

Bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Anne A.D. de ambulansla aynı hastaneye gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı