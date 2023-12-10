Karahan Mahallesi’nde traktör devrildi

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi, 1 kişi yaralandı.
Kaza, bugün akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Karahan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil İbrahim Erdal Sokak içerisinde bulunan bahçelik bir alana sürücüsünün hakimiyetini kaybeden traktör devrildi. Kazada traktör ya yatarken, sürücü ise altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.