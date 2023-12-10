Karahan Mahallesi’nde traktör devrildi

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Karahan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil İbrahim Erdal Sokak içerisinde bulunan bahçelik bir alana sürücüsünün hakimiyetini kaybeden traktör devrildi. Kazada traktör ya yatarken, sürücü ise altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.