- Asayiş

Karahan Mahallesi’nde traktör devrildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi, 1 kişi yaralandı.
Karahan Mahallesi’nde traktör devrildi mask
Karahan Mahallesi’nde traktör devrildi
Karahan Mahallesi’nde traktör devrildi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Karahan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil İbrahim Erdal Sokak içerisinde bulunan bahçelik bir alana sürücüsünün hakimiyetini kaybeden traktör devrildi. Kazada traktör ya yatarken, sürücü ise altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. 
# malatya, malatya haber, malatya son dakika haberleri, malatya asayiş, yaralı, kaza, trafik kazası, traktör, Karahan Mahallesi

10 Ara 2023 - 20:39 Malatya- Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL