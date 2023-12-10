Malatya’da ikinci el araç piyasasında son durum Ne alan var ne de satabilen

Malatya’da ikinci el araçlar aylar önce ülke genelinde olduğu gibi ciddi bir fiyat artışı yaşamıştı. Şu sıralar daha makul seviyelere inen fiyatlar yine de alıcısını cezbetmiyor. Açık Oto Pazarı’nda ise hem alıcı hem de satıcı sadece fiyat sohbeti edebiliyor.

Yılın son günlerini yaşadığımız aralık ayında ikinci el araç fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Yeni bir yıla giriş yaparken sıfır araçlara indirim yapılması ikinci el araçlara da yansıdı. Vatandaşlar daha çok sıfır araçlara yönelince ikinci el araç fiyatlarında da ciddi bir düşüş yaşanıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da ikinci el araç fiyatlarında uzun süredir bir düşüş söz konusu. Sıfır araç maliyetlerinin düşmesi ile birlikte ikinci el araçlarda mecburi bir düşüş yaşandı.

Bu düşüşle birlikte Malatya’da araç almak ve mevcut aracını satmak isteyen vatandaşlar ise Açık Oto Pazarı’nın yolunu tuttu. Özellikle hafta sonlarında yoğunluğun yaşandığı Açık Oto Pazarı’nda fiyatlarda ciddi derecede bir düşüş olması dikkat çekti. Geçen haftalara oranla bu hafta sonu araçların fiyatlarında neredeyse 15-20 bin civarında bir düşüş olduğu belirtildi.

FİYATLAR DÜŞÜYOR ANCAK ALICI ÇIKMIYOR

Fiyatını düşürmesine rağmen aracına alıcı bulamadığını ifade eden Sinan Koç isimli vatandaş,

“Son zamanlarda sıfır araçlardaki fiyat düşüşe ile birlikte vatandaşlar daha çok sıfır araçlara yönelince bizde ikinci elde bir düşüş yaptık ama ona rağmen henüz bir alıcı bulamadık. Her hafta sonu buraya geliyorum. Kasım ayının son haftasından beri buraya geliyorum yaklaşık 3 haftadır buradayım. İlk geldiğimde aracı 350 binden satışa çıkarmıştım o zaman alan olmamıştı birçok kişi fiyatı yüksek bulduklarını söylemişti, ben de kademe kademe 325 bine kadar düşürdüm ama ona rağmen henüz bir alıcı yok”

şeklinde konuştu.

“DÜŞÜŞ MİKTARI YETERLİ DEĞİL”

İkinci el araçlardaki düşüş haberini duyduktan sonra Açık Oto Pazarı’na gittiğini dile getiren Mustafa Korkut isimli vatandaş ise,

“Araç almayı düşündüğüm için uzun süredir piyasayı takip ediyorum. Son zamanlarda sıfır araçlarda yaşanan düşüşler ikinci el araçlarda bir düşüş olduğunu duyunca buraya geldim. Genel anlamda bir düşüş ama bana göre yeterli değil. Benim bütçem en fazla 300 bin civarında şu an o bütçeye ikinci el bir araç bulmak çok zor. Şu an sıfır araçlardaki yılbaşı kampanyasını bekliyorum eğer ciddi bir düşüş olursa kredi çekip sıfır araç almayı düşünüyorum”

söyleminde bulundu.

“GELEN VAR AMA ALICI YOK”

Pazara araç satmak için geldiğini belirten Ali Kesen isimli vatandaş,

“Geçen haftalara oranla bu hafta fiyatlardaki düşüşle birlikte pazarda bir hareketlilik söz konusu. Gelen var ama alıcı yok. Fiyatlara bakıyorlar, düşüşe rağmen yüksek bulduklarını ifade edip geri gidiyorlar. Ben aracımı satmak için geldim birkaç kişi fiyat sordu o kadar. İki haftadır pazara geliyorum henüz bir alıcı çıkmadı”

ifadelerine yer verdi.

“BİR HAREKETLİLİK SÖZ KONUSU”

Araç almayı düşündüğü Açık Oto Pazarı’na gittiğini söyleyen Faruk Sözen isimli vatandaş ise,

“Artık neredeyse yılın sonuna girdik ve ikinci el araç piyasasında bir hareketlilik söz konusu şu an bir düşüş yaşanıyor onun için ben de araç bakmaya geldim. Şu an için ayağı yerden kesecek bir araç arıyorum, fiyatlarda eskiye oranla bir düşüş var ve bu sevindirici, aradığım aracı henüz bulamadım ama bakmaya devam ediyorum”

açıklamasında bulundu.