Hafriyat kamyonu devrildi Pikap direğe saplandı

Malatya’da hafriyat kamyonu devrildi, şoför araç içerisinde sıkıştı. Kale ilçesinde ise yaşanan kazada yine bir şahıs kaza yaptığı araçta sıkıştı. İşte detaylar…
Malatya’da hafriyat kamyonunun devrildi, şoför araç içerisinde sıkıştı. Kale’de ise yaşanan kazada yine bir şahıs kaza yaptığı araçta sıkıştı. İşte detaylar…
HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ
Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt ilçesi Duranlar Mahallesi Duranlar Sokak’ta hafriyat kamyonu devrildi. Yaşanan kaza kamyon sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine sağlık ekipleri ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri gitti. İtfaiyenin çalışması sonucu, yaralı şoför sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şoför hastaneye kaldırıldı.
PİKAP DİREĞİ DEVİRDİ
Öte yandan Kale ilçesi Bağlıca Mahallesi’nde de bir kaza yaşandı. Malatya-Elazığ yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 65 NS 139 plakalı pikap yol kenarındaki diğer çarptı. Bir vatandaş itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.