İnsan Hakları Günü'nde Filistin için yürüdüler

Malatya’da da Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Filistin’de gerçekleştirilen soykırıma dikkat çekmek amacı ile yürüyüş düzenlendi.

İsrail’in, Filistin ve Gazze’de yaptığı soykırım devam ederken başta Malatya olmak üzere ülke genelinde birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri tarafından İsrail lanetlenerek, ürünleri boykot ediliyor. Filistin’e destek amacı ile Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından bir yürüyüş gerçekleştirildi. Soğuk havaya rağmen yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte İsrail ve savaş karşıtı sloganlar atılırken Filistin’e ise destek sloganları atıldı. Doğa Cadde AVM önünde başlayan yürüyüş Malatya Park AVM önünde sona erdi.

Doğa Cadde AVM önünde başlayan yürüyüşe Eğitim Bir-Sen Malatya 2 No’lu Şube Başkanı Aziz Dinçer, Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, HÜDA PAR Malatya İl Başkanı Mehmet İlker Dönmezer, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ellerinde temsili kanlı ve çöp poşetine sarılmış kefen taşıyan vatandaşlar İsrail’i lanetlediler. Malatya Park AVM önünde sona eren yürüyüşün ardında Malet Konteyner Cami İmam Hatibi Emre Olçar tarafından Kuranı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi. Kudüs Kardeşlik Platformu Hanım üyeler komisyonundan Melike Zehra Sarı, ‘Gazze’den bir mektup var’ isimli konuşma yaptı.

“İSLAM BİRLİĞİ TEŞKİLATININ ÖNÜNDE İŞLENMEKTEDİR”

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ahmet Küçük tarafından yapılan basın açıklaması ile devam eden programda Doç. Dr. Küçük, Kudüs’ün Müslümanların ilk kıblesi olduğunu belirterek,

“Kudüs; Ululazm peygamberlerin yolunun kesiştiği, Hz. Meryem ve Zekeriya’nın bizlere öğrettiği sabır ve eğitimin kutsal emanetidir. Kudüs; Müslümanların ilk kıblesi, Hz. Peygamber (sav); 'Kudüs'e gidin, orayı ziyaret edin. Mescid-i Aksa'da namaz kılın. Şayet gidemezsiniz oranın kandillerini yakmak için zeytinyağı gönderin. Orayı canlı ve mamur tutun diye emanet ettiği kutsal topraklardır. Kudüs Medeniyet üreten anaç üç şehirden biridir. Şehirlerin anası Mekke, Meditü’r-Resul Medine ve Kudüs. Ancak bu topraklar on yıllardır kan, gözyaşı ve zulme maruz kalmıştır. Son 65 gündür nazileri aratmayacak derecede bir vahşet ve soykırım işlenmektedir. Üstelik bu soykırım Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinin, Birleşmiş Milletlerin gözü önünde cereyan etmektedir. Müslümanın canını, malını, namusunu korumak üzere kurulduğu iddia edilen İslam Birliği Teşkilatının önünde işlenmektedir; bu korkunç katliam”

şeklinde konuştu.

“PAÇAVRADAN BAŞKA HİÇBİR ŞEY DEĞİL”

“Eğer Müslümanlar, eğer insanlık insan ve toplumların özgürlük ve güvenliği ihlal edildiğinde ayağa kalkmıyorsa onlar da 21. yüzyılın Kur’ân’ın ifadesiyle kahrolası Ashabı uhdududur” diyen Doç. Dr. Küçük sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün 10 Aralık Dünya İnsan hakları gününde bu soykırım durdurulmuyor ve bunların müsebbibleri yargılanmıyorsa İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Yurttaşlık Hakları Beyannamesi ve bütün evrensen beyannameler bir paçavradan başka hiçbir şey değildir. Bu bağlamda yapılan bütün anlaşma ve sözleşmeler yalnızca aldatmadan, yalnızca katliamlara perde olmaktan başka bir hiç şey değildir. O zaman sormak gerek 10 Aralık insan hakları günü kimin için ve hangi coğrafyalar içindir? İnsan Hakları gününün Gazzeli Müslümanları Kudüs, Filistin ve Gazze coğrafyasının kapsamaması sizin çok yüzlü küresel siyonizmin parçası olduğunuzun açık ispatıdır. Biz Müslümanlar olarak zaten sizden bir şey beklemiyoruz ve biz sizi atalarınızdan tanıyoruz. Ancak siz bu çok yüzlülüğünüzü kendi halklarınıza nasıl anlatacaksınız? Biz Gazzeliler olarak samimiyeti, kuvveti bütün insanlığa yetecek kadar dinamik bir İman gibi serhaddimiz var. Bu iman oturmayı, zulme sessiz ve suskun kalmayı reddeden bir karaktere sahiptir… Bunun için bedel ödenmesi gerekiyorsa bütün iman edenler olarak biliriz ki; bizden öncekilerin ödedikleri bedeli ödemedikçe cennete giremeyeceğiz.”

Program Gazi İşler hoca tarafından yapılan duanın ardından sona erdi.