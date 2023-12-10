Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Turan Kocaaslan’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Ortanca Sokak, No: 10/1, Yeşilyurt.
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gülten Şavla’nın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, No: 80, Yeşilyurt.
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İsak Güler’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Tutan Sokak, No: 7/1, Battalgazi.
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İfaket Kara’nın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Alp Sokak, No: 14/3, Yeşilyurt.
94 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeliha Cihangir’in taziye adresi: İzzetiye Mahallesi, Kainat Sokak, No: 7/1, Battalgazi.
75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Erçel’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Güngör Caddesi, No: 77/16, Yeşilyurt.
83 yaşında vefat eden ve Sünköy Mezarlığına defnedilen Kazım Şahin’in taziye adresi: Sünköy, Elazığ.
84 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mezarlığına defnedilen Nejmiye Türkoğlu’nun taziye adresi: Gündüzbey Caddesi, Yeşilyurt.
82 yaşında vefat eden ve Aşağıköy Mahallesi Mezarlığına defnedilen Hüseyin Koç’un taziye adresi: Aşağıköy Mahallesi, Yeşilyurt.
76 yaşında vefat eden ve Hamidiye Mahallesi Mezarlığına defnedilen Ahmet Tekin’in taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Yeşilyurt.
Malatya’da bugün10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.