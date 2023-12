Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Turan Kocaaslan’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Ortanca Sokak, No: 10/1, Yeşilyurt.

78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gülten Şavla’nın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, No: 80, Yeşilyurt.

85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İsak Güler’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Tutan Sokak, No: 7/1, Battalgazi.

83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İfaket Kara’nın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Alp Sokak, No: 14/3, Yeşilyurt.

94 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeliha Cihangir’in taziye adresi: İzzetiye Mahallesi, Kainat Sokak, No: 7/1, Battalgazi.

75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Erçel’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Güngör Caddesi, No: 77/16, Yeşilyurt.

83 yaşında vefat eden ve Sünköy Mezarlığına defnedilen Kazım Şahin’in taziye adresi: Sünköy, Elazığ.

84 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mezarlığına defnedilen Nejmiye Türkoğlu’nun taziye adresi: Gündüzbey Caddesi, Yeşilyurt.

82 yaşında vefat eden ve Aşağıköy Mahallesi Mezarlığına defnedilen Hüseyin Koç’un taziye adresi: Aşağıköy Mahallesi, Yeşilyurt.

76 yaşında vefat eden ve Hamidiye Mahallesi Mezarlığına defnedilen Ahmet Tekin’in taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Yeşilyurt.