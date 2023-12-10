Malatya’da kaza yapan Başkana ziyaret

Geçtiğimiz günlerde Battalgazi kavşağında yaya geçidinde talihsiz bir kaza geçiren Tekvando İl Temsilcisi Nurettin Uçar ve eşine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşanılan kaza sonucunda yaralanan İl Temsilcisi Nurettin Uçar, Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin’in Malatya’ya kadar gelip ziyaret etmesinden dolayı duyduğu sevinci şu sözlerle dile getirdi:

“Sayın Federasyon Başkanımız Metin Şahin bizlere bir kez daha gösterdi ki biz çok büyük bir aileyiz. Kendisini ve bu büyük camiayı temsil etmekten gurur duyuyorum. Bizlere kıymet ve değer vererek iyi ve kötü günlerimiz de hep yanımızda olması bizler için çok büyük bir gururdur. Kendisine temsil ettiğim Malatya tekvando camiası adına tekrar tekrar teşekkürler ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin.”

Tekvando Federasyon Başkanı Metin Şahin de,

“Bizler o kadar büyük bir aileyiz ki değerli hocamız da bu ailenin ferdidir. Burada camiadaki antrenör ve hakem arkadaşlarımızı, kıymetli hocamızı yalnız bırakmadan yanında görmek beni duygulandırdı. Malatya büyük bir felaket yaşadı. Salonlarımızın birçoğu yıkıldı, biz Tekvando Federasyonu olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde sizlerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere varız. Her daim yanınızda olduğumu bilmenizi isterim”

diyerek sözlerini tamamladı.

Ziyaret esnasında Malatya ASKF Başkanı ve Tekvando Federasyonu As Başkanı Seyfullah Özdemir, Tekvando Federasyonu MHK Başkan Yardımcısı Abdullah Kuzucu hakem ve antrenörler de hazır bulundular.