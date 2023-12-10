10 Ara 2023 - 16:55- Spor

Malatya’da istenmeyen görüntüler! 3 taraftar yaralandı

Malatya’da bugün yapılan Malatyaspor – 12 Bingölspor karşılaşması sonunda istenmeyen görüntüler oldu. 12 Bingölspor taraftarı maç sonu sahaya ve tribüne taş attı. 3 Malatyaspor taraftarı hastaneye kaldırıldı.