Malatya’da istenmeyen görüntüler! 3 taraftar yaralandı

Malatya’da bugün yapılan Malatyaspor – 12 Bingölspor karşılaşması sonunda istenmeyen görüntüler oldu. 12 Bingölspor taraftarı maç sonu sahaya ve tribüne taş attı. 3 Malatyaspor taraftarı hastaneye kaldırıldı.
Bal Ligi 11.grubun merak edilen karşılaşması bu hafta sonu Malatya'da oynandı. 11.grup lideri 12 Bingölspor ile lig 4.’sü Malatyaspor bugün 13.00’te Malatya'da karşı karşıya geldi.
Malatya’da oynanan Malatyaspor - 12Bingölspor karşılaşması sonrası tribünde istenmeyen olaylar yaşandı. Maç bitiminden sonra 12 Bingölspor taraftarı maç sonu sahaya ve tribüne taş attı.
Bu karşılaşmada Malatya taraftarı 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis olaya müdahale ederek 12 Bingölspor taraftarlarını sahanın dışına çıkarttı.
“HEM MAÇI YENECEKSİNİZ HEM DE HAKEMİ YENECEKSİNİZ”
Bu arada maç 1-0’lık Malatyaspor galibiyetiyle sona erdi. Maç sonrası açıklamada bulunan Malatyaspor Kulüp Başkanı Mustafa Güler,
“Böyle kırılma maçlarını almamız gerekiyordu. Aldık, mutluyuz; rakibi de tebrik ediyoruz. Mücadelemiz sonuna kadar şampiyonluk için olacak. Hem mücadele ile uğraşıyoruz hem de saha dışındaki olaylarla uğraşıyoruz. Güzel bir maç oldu. Hakemin kötü kararları da olsa; hem maçı yeneceksiniz hem de hakemi yeneceksiniz. Sonunda da kazandık, mutluyuz. Günün aslında kısa özeti taraftardı. Sizler de gördünüz”
sözlerine yer verdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.