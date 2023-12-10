Çiftçilere ÇKS uyarısı

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle birlikte mülkiyet ve mirasçılık sorunu nedeniyle kayıt yapılamayan tarım arazileri, 'taahhütname' belgesi ile kayıt altına alınabilecek. Böylece mülkiyet ve mirasçılık sorunları nedeniyle desteklerden faydalanamayan üreticiler, tarımsal desteklerden yararlanabilecek.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Tarım İl ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, yürürlüğe girdi.

2024 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül 2023 tarihinde başladı ve 2 Ocak 2024 tarihinde son bulacak. ÇKS Yönetmeliğinde yapılan bu değişiklikle ÇKS'ye kayıt olamayan ama tarımsal üretim yapılan alanların kayıt altına alınması hedefleniyor.

Yönetmeliğe göre, taahhütnameye konu araziler, üretim yılına ait uydu görüntüleriyle ya da tespit komisyonları tarafından yerinde kontrol edilecek.

Tarımsal faaliyet yapılan ancak mülkiyet ve mirasçılık sorunu nedeniyle kayıt yapılamayan alanlar 'Taahhütname' belgesi ile kayıt altına alınabilecek.

Böylece mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle desteklerden faydalanamayan üreticiler de tarımsal desteklerden yararlanabilecek.

Mirasçı ya da hissedarlarca, taahhütnameye konu arazilere üretim yılı içerisinde itiraz edilmesi durumunda bu arazilere ait kayıtlar, içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar, itiraz edilen hisselere tekabül eden alanlar için sonlandırılacak.

Verasetten iştirak olup taahhütname ile başvurulan arazilere, hissedar veya mirasçılar tarafından itiraz edilmesi durumunda bu arazilere ait kayıtlar içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar verasete konu hisselere itiraz edilen alanlar için sona erdirilecek.

Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde miras hakkının, mahkeme ya da noterden alınmış veraset belgesinde belirtilen mirasçılar adına tescil işlemi yapılmamış araziler, intikali yapılmamış araziler kapsamında sayılacak.

İntikali yapılmamış araziler için taahhütnameyle gerçekleştirilen başvurulara mirasçılarca itiraz edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi istenecek.

Başvuru yapılan arazide, kendine ait hissesi olmaması durumunda hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi ya da taahhütname istenecek. Bu arazinin verasetten iştirak olup, hisse oranları belli olmaması durumunda tüm hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi ya da taahhütname istenecek.

Taahhütnameye konu arazilere ilişkin ÇKS kayıtları üretim yılının mart ayı içerisinde 15 gün süreyle il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda askıya çıkarılacak. Hissedar ve/veya mirasçılar haricinde daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı