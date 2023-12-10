Park halindeki otomobil alev alev yandı

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Hatay’ın Payas ilçesinde park halindeki otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Payas ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Müstakil bir evin önünde park halindeki otomobil aniden yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürdü. Çıkan yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı