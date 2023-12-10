- Yaşam

İtfaiye eri bu defa kuyudan köpek kurtardı

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Malatya’da daha önce kurtardığı bir köpek tarafından ısırılan ve hayvanları kurtarmasıyla tanınan itfaiye eri, bu defa kuyuya düşen köpek yavrusunu çıkardı.
İtfaiye eri bu defa kuyudan köpek kurtardı mask
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Malatya’da daha önce kurtardığı bir köpek tarafından ısırılan ve hayvanları kurtarmasıyla tanınan itfaiye eri, bu defa kuyuya düşen köpek yavrusunu çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Hanımın Çiftliği Mahallesi Salkım Sokak üzerinde kuyu içerisine düşen bir yavru köpek, itfaiyeye bildirildi. Olay yerine giden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kuyuya düşen yavru köpeği kurtardı.

Yavru köpeği kuyudan çıkaran itfaiye eri, daha önce de birkaç olayla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz aylarda Beydağı Mahallesi Pesenler Küme Evleri mevkiinde 15 metrelik su kuyusu içerisine düşen köpeği 3 saatlik bir çalışmanın ardından düştüğü kuyudan kurtaran itfaiye eri kurtardığı köpek tarafından ısırılarak yaralandı. Köpek tarafından ısırılan itfaiye erinin tedavisi Battalgazi Devlet Hastanesi’nde yapıldı ve taburcu edildi. Aynı itfaiye eri daha sonra Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu Mahallesi’nde yine bir köpeğin yardımına koştu; lastik jantına sıkışan bir yavruyu kurtarıp annesine verdi.
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10 Ara 2023 - 16:05 Malatya- Yaşam

Muhabir  Besime Güner

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