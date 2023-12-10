Asgari ücretlinin 2024 kaderi ne olacak? Pazarlık başlıyor!

7 milyona yakın çalışanı ve dolaylı olarak tüm çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücret için ilk toplantı yarın yapılacak. Kulislerde farklı rakamlar telaffuz edilirken, gözler alınacak olan kararda. İşte tüm detaylar…

7 milyona yakın çalışanı ve dolaylı olarak tüm çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücret için ilk toplantı yarın yapılacak. Kulislerde 16 bin ve 17 bin TL arasında oynayan sayılar telaffuz edilirken, gözler alınacak olan kararda. İşte tüm detaylar…

İşçi, işveren ve Hükûmet temsilcilerinden oluşacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yarın yapılacak. Toplantıda 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmesi gerçekleştirilecek.

İŞÇİ TARAFINDAN 5, İŞVEREN TARAFINDAN 5 VE HÜKÛMET TEMSİLCİLERİNDEN 5 KİŞİ

2024 yılında geçerli olacak asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve Hükûmet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirleniyor. Bu çerçevede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.

KASİYER, TAŞERON İŞÇİ, SAĞLIK ÇALIŞANI, ENERJİ İŞÇİSİ DE BULUNACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda TÜRK-İŞ heyetinde kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçisi olmak üzere farklı meslek gruplarından asgari ücretle çalışan 4 işçi de bulunacak.

NASIL BELİRLENİYOR?

Komisyona Bakanlığın belirlediği üyeler arasından birisi başkanlık ediyor. En az 10 üyenin katılımı sonrası oy çokluğuyla karar veriliyor. Oyların eşitliği durumunda ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut durumda asgari ücret bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.