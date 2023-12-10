Gaziantep’te su baskını olan evlere destek

Gaziantep'te dün akşam saatlerinden bu yana devam eden yağış ile 3 saat içerisinde metrekareye 70 kilogram yağmurun düştüğü rapor edilirken, son 30 yılın en kuvvetli yağışının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri taşıma kapasitesinden fazla yağan yağmur ve kuruyan yaprakların menfezleri kapatması nedeniyle şehrin bazı noktalarında yaşanan olumsuzluklara karşı ilk andan itibaren müdahalesini sürdürüyor.

"Bütün mahallelerimizde olumsuzluklara hemen müdahale edip hasar tespiti yapıyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, su baskını yaşanan evlerden birine ziyareti sırasında sudan hasar alan alanlarda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Yoğun yağışın ardından olumsuzluk yaşayan tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulanan Aksoy teknik çalışmalara değinerek,

“Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak teknik olarak GASKİ, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı öncelikle suyun tahliyesi konusunda şu anda çalışıyorlar. Ama biz de özellikle sosyal alanda vatandaşlarımızın özellikle evini su basmış vatandaşlarımızın evlerini ziyaret ediyoruz. Şu anda irtibat ofislerimiz de 60’dan fazla personelimizle sahada çalışıyor. Ev ev, sokak sokak, cadde cadde dolaşıyorlar. Bütün mahallelerdeki, bütün irtibat ofislerimizdeki arkadaşlarımız hemen müdahale edip hasar tespiti yapıyorlar. Öncelikle acil temizlenmesi gereken evlerimizi vatandaşlarımızla birlikte temizlemeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da acil sosyal destek, yardım olarak destek vermemiz gereken noktalarda da sosyal merkezimizdeki arkadaşlar inceleme yapıyorlar. Hızlı bir şekilde en azından vatandaşlarımıza evlerinde oturabilecek düzeye getirmek için canla başla çalışıyoruz”

şeklinde konuştu.

"Destek almak isteyen vatandaşlar bilgilendirildi"

Konuşmasının devamında destek almak isteyen vatandaşlar için bilgiler aktaran Aksoy,

“İrtibat ofisi haricinde destek almak isteyen vatandaşlar için 153 ihbar hattı 7/24 çalışıyor. Oradan gelen ihbarları da biz değerlendiriyoruz. İrtibat ofisindeki arkadaşlarımız hem sahada dolaşıyorlar hem de muhtarlarımızla birlikte ev ev dolaşarak vatandaşlardan gelen talepleri alıyor. Öte yandan hem acil müdahale edilmesi gereken tıkanma ile ilgili bir problem varsa 112’ye bildiriyorlar. Ama farklı talepler varsa 153 ihbar hattından vatandaşlarımız taleplerini oluşturabilirler”

dedi.

GASKİ, Fen İşleri Dairesi, Gaziantep İtfaiyesi ve Kent Estetiği Dairesi ekiplerinin yağıştan kaynaklı sorun giderme çalışmalarının yanı sıra 60 irtibat ofisi personeli 153 ihbar hatlarına gelen çağrıların ardından mahallelerde sokakları ve evleri dolaşıyor. Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde sahada, 35 zabıta amir ve memuru ana arterler öncelik olmak üzere görevi başında yer alırken, mobil ve motorize görevler de devam ediyor.

Kent genelinde olumsuzlukların giderilme çalışması sürüyor

Baskın sonucu zarar gören eşya tespit ve temini için 10 kişilik ekip evlerin acil ihtiyacı olan halı, kanepe ve beyaz eşyaların teslimi konusunda çalışırken, temizlik personellerinin yer aldığı gruplar öncelikle yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinde temizliğe başladı. Şehir merkezinde 8 Aralık saat 21.30’da başlayarak devam eden metrekareye 70 kilogram yağmurun düştüğü sağanak yağış sırasında ve sonrasında ulaşım ile GASKİ ekipleri ise kılavuz, vidanjör, Jsp’den oluşan 30 iş makinası ve 40 adet pompa ile 150 kişilik ekip yaşam alanlarında yaşanan olumsuzluklara karşı çalışma sürdürdü. Kent estetiği ekibi ise 230 personeliyle özel araçlarla müdahalelerini sürdürüyor. İtfaiye Daire Başkanlığı’na 112’den gelen 368 ihbarın 198’ine su tahliyesi müdahalesi yapıldı. Sahada çalışan 40 itfaiye ekibi ile 50 dalgıç pompalı araç, 13 itfaiye aracı müdahalelerde kullanıldı. An itibariyle 8 noktada çalışmalar halen devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı