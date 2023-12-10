Kars’ta karla oluşan kartpostallık görüntüler

Haber albümü için resme tıklayın

Kars’ta gece yağan karla beyaza bürünen tarihi yapılar kartpostal görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Kars’ta dün yağan yağmur, gece geç saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah ise yerlerdeki karın eridiği görüldü. Yağan karın eridiğini ifade eden vatandaşlar,

“Kars’ta gece geç saatlerde başlayan kar yağışı, gün aydınlanmasıyla beraber etkisini tamamen kaybetti. Yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla devam ederken, şehir merkezinde herhangi bir olumsuzluk yok. Kar yağışı yerini ılıman bir havaya bıraktı”

dediler.

Öte yandan kar yağışıyla birlikte Bedesten bölgesinde kartpostal görüntüler ortaya çıktı. Tarihi Kars Kalesi, Havariler Kilisesi ve tarihi mekanların karla bütünleşmesi görenleri hayran bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı