Depremin ardından ortaya çıkan ışık panik yaşattı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde dün gece yaşanan depremin 40 dakika ardından kaydedilen esrarengiz ışık görüntüsü paniğe yol açtı
Bursa'da geçen hafta Gemlik Körfezi ile Mudanya ve Bursa'nın merkez ilçelerinde yoğun hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yeni depremler yaşanıyor.
Gemlik ilçesinde dün 3,2 büyüklüğünde, Nilüfer ilçesinde dün gece 22.59'da 2.6 büyüklüğünde depremler yaşandı.
Nilüfer'deki depremin 40 dakika sonrasında yaşanan ışık patlaması ise paniğe yol açtı. Vatandaşların araç kamerası, işyeri kamerası ve ev kameralarında kaydedilen ışık görüntüsü heyecana yol açtı.
Işığın sebebi ise araştırma konusu oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.