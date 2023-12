Toynağı kopan at kurtarıldı

Hakkari’nin Otluca köyünün Sade Yaylası’nda sağ arka ayağının toynağı kopan at, ekiplerin uzun çabası sonucu kurtarıldı.

Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Otluca köyü sakinlerinin ihbarı üzerine 2 bin 900 rakımlı yaylada yaralanan at için harekete geçti. Sade Yaylası’nda sağ arka ayağının toynağının kopması nedeniyle hareket edemeyen yaralı atı kurtarmak için ekipler zorlu coğrafyaya meydan okudu. Kar ve tipiye rağmen saatler süren yürüyüşün ardından ekipler yaralı ata ulaşmayı başardı. Boynuna bağlanan bir iple köye getirilen yaralı at bir ahıra yerleştirildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’in talimatı üzerine Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de köye gelerek atı tedavi etti. Yapılan ilk müdahalede yaralı atın toynağının koptuğu ve ayağında şişkinlikten kaynaklı ödem olduğu tespit edildi. Yaralı atın bir hafta gözetim alında kalacağı öğrenildi.

Atı kurtaramaya giden Hakkari Doğa Milli ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden Gökhan Eryiğit, vatandaştan gelen ihbar üzerine bölgeye hareket ettiklerini söyledi.

Eryiğit,

“Yaklaşık 3 saat karda ve tipide yürüdük. Bölgeye çok zor şekilde ulaştık. Hazırlıksız yakalandığımız için yanımızda bulunan küçük iple hayvanı bağladık. Daha sonra kendi imkanlarımızla hayvanı köye indirmeye başladık. Telefon şebekesinin çektiği yere inmeye çalıştık. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdik. Hayvanı korunacağı bir ahıra yerleştirdik”

dedi.

Ekiplere destek veren Muhammed Çavaş isimli vatandaş ise Otluca köyünde yaşadığını ve koyunlarını otlatmaya götürürken yaralı atı gördüğünü belirterek,

“Yetkili kurumları aradım yardım istedim. Yaylaya yürüyerek çıkmak zorunda kaldık. Kar, tipi ve sise rağmen yaralı atı bulduk. Çok şükür yaralı atı köye ulaştırdık. Herkese teşekkür ediyorum”

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı