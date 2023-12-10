Ağır hasarlı binada araç lastiği yaktılar

Adıyaman’da, ağır hasarlı bir bina içerisinde yakılan araç lastiği korkuya neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bulunan ağır hasarlı bir bina içerisinde kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından araç lastiği yakıldı. Gökyüzüne yükselen siyah dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri korkuya neden olan yangına müdahale ederek söndürdü. Ağır hasarlı bina içerisinde lastiği yakıp daha sonra olay yerinden kaçan şahıs yada şahısların bulunması için çalışma başlatıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.