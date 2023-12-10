10 Ara 2023 - 22:40- Asayiş G:

Kayseri'de inşaat halindeki binada göçük

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde inşaat halindeki tek katlı binada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 kişi, ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı.
Kayseri'de inşaat halindeki binada göçük mask
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde inşaat halindeki tek katlı binada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 kişi, ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'nde inşaat halindeki tek katlı binada göçük meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda göçük altındaki 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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10 Ara 2023 - 22:40 - Asayiş

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