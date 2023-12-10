‘Demir Adam’dan yarım tonluk ejderha heykeli

Elazığ'da heykel sanatçısı ve Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bilimleri Öğretim görevlisi Rüçhan Keçeci, hurda parçalarından, tarihi Harput Mahallesi’ndeki ejderha taşından esinlenerek yarım ton ağırlığında ejderha heykeli yaptı.

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bilimleri Öğretim Öğretim Görevlisi Rüçhan Keçeci fakülte binasında yer alan atölyesinde yaklaşık 16 yıldır, otomobilden kamyona, endüstriyel atık metalden ağır iş makinelerinin hurda parçalarına kadar her türlü metal hurdayı spiral, kaynak makinesi, gibi aletler yardımıyla çeşitli figürlere ve anıtlara dönüştürüyor. Son .alışmasında tarihi Harput Mahallesi’ndeki ejderha taşını tasvir ettiğini dile getiren ‘Demir Adam’ lakaplı Keçeci, çalışma için binlerce parça kullandığını ve ejderhanın ağırlığının 500 kilogramdan fazla olduğunu kaydetti.

30 yılın üzerinde görsel sanatlar alanında çalışmalar yaptığını hatırlatan akademisyen ve sanatçı Ruçhan Keçeci,

“Öğrenciler yetiştirdim ve sergiler açtım. Son 16 yılım atık malzemelerden özellikle katı endüstriyel malzemelerden, metallerden eserler yapmakla geçti. Türkiye’deki bir çok etkinliklere katıldım. Tırla Türkiye’yi geziyoruz. Atık malzemenin ve sanatın önemini gençlere anlatıyorum. Bunları yaparken de böyle güzel, estetik çalışmalar ortaya koyuyoruz. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde atölye içerisinde eserlerimi yapıyorum. 300’ün üzerinde eser yaptım, diyebilirim”

dedi.

“Konusu ve konsepti olan bir müzenin hayaliyle çalışıyorum, emek veriyorum”

Ejderha heykeli hakkında bilgi veren Keçeci,

"Şu an yapmış olduğum eserimde bir ejderhayı canlandırdım. Yaklaşık olarak 500 kilogramdan fazla olduğunu düşündüğüm kütleli, ağzını açmış bir ejderha. Ejderha tam bittiği zaman kanatlarını açacak ve ağzından alev çıkartacak. Üzerinde de bir figürün oturmasını veya insanların gelip oturmasını planlıyoruz. Elazığ’da Harput’ta bulunan ejderha taşından esinlendiğim figürü aynı şekilde yine mitolojik olarak gençlere anlatmak istiyorum. Gençler de gelip bunun üzerine çıksınlar. İşte bunları tasvir ederek eserler yaptım. Bu eserlerin de artık bir müze şeklinde sonuçlanmasını istiyorum. Kendi imkanlarımla ancak buraya kadar getirebildim çünkü maddi imkanlarım bu kadar. Bir yerden bir destek alabilirsem dünyada ilk defa sıfır atık ya da atık malzemelerden yapılmış konusu ve konsepti olan bir müzenin hayaliyle çalışıyorum, emek veriyorum”

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı