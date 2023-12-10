Artan otobüs kazaları için dikkat çeken tavsiye

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, son dönemlerde artan otobüs kazalarında isim listesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Son zamanlarda artan otobüs kazaları beraberinde çeşitli sorunları da gündeme getirdi. Meydana gelen kazalarda otobüs firmalarının tuttuğu isim listelerine göre arama tarama faaliyeti sürdüren yardım ekipleri, olay yerinde çocuklara ait eşyaları buluyor. Mevcut listeye eklenmeyen bebek veya çocuklar, muhtemel kazalarda krize neden olabiliyor.

Arama kurtarma ekipleri savrulan ayakkabılardan bulabiliyor

Konuya ilişkin açıklama yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, belirli bir yaş grubundaki çocukların biletlendirilmesi konusundaki sıkıntıların sürekli dile getirildiğini ifade ederek,

“Kimi zaman hatır gönül ilişkileri, kimi zaman gerek duyulmaması gibi nedenlerle bu biletler kesilmeyebiliyor. İşin arka planında muhtemel bir kazada veya felakette belirli yaş grubundaki küçük çocukların kazanın etkisiyle otobüsün içerisinde fırlamaları, savrulmaları veya kaybolmaları durumu dahi söz konusu olabiliyor. Arama ve kurtarma ekipleri kazalardan sonra listeyi kontrol ederek otobüsün içerisinde hali hazırda olan kişilerin değerlendirmesini yapıyor. Kimi zaman da o listede olmayan küçük yaştaki çocuklar için de çok büyük zorluklar yaşayabiliyor. Arama kurtarma ekipleri birçok kazada çocukların olay yerine dağılmış olan ayakkabılarından içeride başka bir çocuğun daha olduğunu anlıyor. Ve bu da gerçekten onların işlerini zorlaştırıyor. Birçok kaza vakasında, birçok olayda bu durumla karşı karşıya geliniyor”

dedi.

"Bütün isimler kayıt altına alınmalı"

Otobüste seyahat eden bütün bireylerin mutlaka kayıt altına alınması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Darıcı,

“Bu tarzdaki durumların yaşanmasının önüne geçilmesi böyle bir kaza durumunda buna ilişkin tedbirin çok daha hızlı alınabilmesi ve gerekli düzenlemelerin çok daha çabuk yapılabilmesi açısından mutlaka ve mutlaka yaşı ne olursa olsun çocukların kayıt altına alınması gerekiyor. Sadece kaza durumları için değil afet gibi durumlar içinde bu durum söylenebilir. Yakınları ile iletişimin rahat bir şekilde kurulabilmesi kimlerin kayıp, yaralı veya vefat ettiğine ilişkin bilgilerin sağlık bir şekilde alınabilmesi için bu iletişimin sağlanabilmesi açısından mutlaka kayıtların alınması gerekiyor”

ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı