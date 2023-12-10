10 Ara 2023 - 14:23 - Yaşam

Malatya’da hasta ve yaşlı bakım kursu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan ve Kernek Külliyesi’nde başlatılan Hasta ve Yaşlı Bakım Kursu’na katılan kursiyerler hem mesleki belge elde ediyor hem de hasta ve yaşlı yakınlarına daha iyi bakabileceklerini öğreniyorlar.