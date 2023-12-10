Yeşilyurt’ta hangi mahallelerde yıkım fazlaydı? Bakan Özhaseki’den 11 mahalle için toplu konut talebi

Geçtiğimiz günlerde Malatya’yı ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye 6 Şubat depremlerinin Yeşilyurt ilçesinde en fazla yıkıma neden olduğu mahallelerle ilgili bilgiler aktarıldı ve toplu konut talepleri iletildi. İşte o mahalleler…

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 6 Şubat 2023 tarihindeki büyük depremlerin ardından Yeşilyurt ilçesindeki barınma sorununun giderilmesi adına başlatılan TOKİ konutları, köy evleri, muhtelif bölgeleri kapsayan yeni planlamalar ve yerinde dönüşüm yatırımları hakkında bilgiler aktardı.

6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya’da deprem yaralarının sarılmasının yanı sıra depremzede ailelere teslim edilecek olan afet konutları, köy evleri ve kentsel dönüşüm projelerinin tüm süreçlerini yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un büyük yatırımlarla birlikte daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağını söyledi.

VERİMLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI

Malatya’nın simge alanlarından olan Buğday Pazarı etrafındaki alanda incelemelerde bulunup, devam eden yeni planlamalar hakkında açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

“Geçtiğimiz günlerde şehrimizi ziyaret ederek devam eden çalışmalar hakkında bilgiler alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcılarımız ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yetkilileriyle Yeşilyurt ilçemizdeki yeni yatırımlar ve planlamalar üzerine verimli görüşmeler yaptık. 6 Şubat depremlerinden sonra ilçemizdeki barınma sorunun giderilmesi, vatandaşlarımızın taleplerinin çözüme kavuşturulması ve yeni planlamalar üzerine Sayın Bakanımıza ve beraberindeki heyete taleplerimizi sunduk. Bilindiği üzere 6 Şubat depremlerinden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İkizce Mahallemizde yapımına başlanan ve bu ay içerisinde yapılacak kura çekimleriyle hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak olan TOKİ Konutlarının yanı sıra depremden etkilenen kırsal bölgelere yapılacak köy evleri de teker teker tamamlanıyor”

diye konuştu.

YIKIMIN ÇOK OLDUĞU MAHALLELERİ BAKANA İLETTİLER

Konuşmasının devamında Yeşilyurt ilçesinin bazı bölgelerinde yeni planlamalar yapılacağını söyleyen Başkan Çınar,

“İlçemizde yıkımın fazla olduğu bölgeleri yeni planlamalar ve uygulamalarla ayağa kaldırmak adına girişimlerimizi artırdık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin şehrimizi ziyareti sırasında yıkımların fazla olduğu Çavuşoğlu, Salköprü, Melekbaba, Kiltepe, Çarmuzu, Kaynarca, Yeşilkaynak, Zaviye, Teyfik Temelli, Bostanbaşı ve Yakınca gibi mahalleleri kapsayan toplu konutla ilgili taleplerimizi ilettik. Sayın Bakanımız da buralarla ilgili çalışmalar yapılmasına yönelik ilgili teknik ekiplere talimatlarını verdi. Yıkımın fazla olduğu bölgelerle ilgili detaylı çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizde bir yandan rezerv yapı konutlarımız yapılırken diğer taraftan ilçemizin genelinde hayata geçecek dönüşüm yatırımları içinnde var gücümüzle çalışıyoruz. Bununla birlikte az katlı evlerin yoğunlukta olduğu Çırmıhtı, Gündüzbey, Banazı ve Yakınca gibi bölgelerde bütüncül bir proje üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bu tür bölgelerimizin tarihi dokusunun muhafaza edileceği, geleneksel hayatı ön plana çıkartacak, sağlam ve dayanıklı yeni yaşam alanları inşa etmek içinde çalışıyoruz”

sözlerine yer verdi.

Kaynak: BÜLTEN