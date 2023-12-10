10 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

10 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'daki nöbetçi eczaneler nerelerde? Bu soruların yanıtını sizler için araştırdık.
10 Aralık Pazar günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
YENİ KIŞLA ECZANESİ – MERKEZ
Kışla Caddesi Defacto karşısı No:22/A Battalgazi/Malatya
04223234419
24 saat açık
YILDIZ ECZANESİ – MERKEZ
Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Tecde Sağlık Ocağı karşısı (Ciğerci Ayhan yanı) 201 A Yeşilyurt Malatya
04222125051
24 saat açık
ATALAN ECZANESİ – MERKEZ
Benzinlik Cad. Petrol Ofisi devamı Eskimalatya
05343370444
08.30-23.59 arası açık
ESMA ECZANESİ – MERKEZ
Göztepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:67 Göztepe Sağlık Ocağı karşısı
04223218135
24 saat açık
İSTASYON ECZANESİ – BATTALGAZİ
İstasyon Caddesi Tektud Kebap ilerisi Kömür Tevzi yolu
04222110944
24 saat açık
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.