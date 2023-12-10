Malatya 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı Şırnak’ta

Malatya 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı’nın çıktığı müzik turnesinin yeni durağı Şırnak Üniversitesi oldu.

Şırnak Üniversitesi, renkli konserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Malatya 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı’nın çıktığı müzik turnesinin yeni durağı Şırnak Üniversitesi oldu.

15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konser yoğun ilgi gördü. Konsere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Eyüpoğlu’nun yanı sıra akademisyenler, personel ve öğrenciler katıldı.

Katılımın yoğun olduğu konserde davetliler şarkılara eşlik etti. Renkli görüntülerin yaşandığı konserde, farklı türlerden birçok şarkı seslendirildi. Konser etkinliği bütün salonun eşlik ettiği şarkı ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı