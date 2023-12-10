İkizce konutlarının su faturası 361 milyon TL

Malatya’da Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’nde devam eden TOKİ konutlarına içme suyu temini Gündüzbey kaptajdan yapılacak. Söz konusu projenin sözleşme bedeli ve diğer tüm ayrıntılar da açıklandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt İkizce'de depremzedeler için TOKİ tarafından yapılan konutların İçmesuyu İsale Hattı için sözleşme imzalandığını ve DSİ’nin çalışmalara başladığını söyledi.

15 KİLOMETRE HAT DÖŞENECEK

Milletvekili Tüfenkci yaptığı açıklamada,

"İkizce'de depremzedeler için konutların yapımı hızlı bir şekilde sürüyor. Bu ayın sonu itibariyle konutlarımızın belli bir kısmı teslim edilecek. Konutların içme suyu ihtiyacının karşılanması için de çalışmalar başladı. DSİ, Gündüzbey kaptajdaki suyu borularla İkizce bölgesine taşıyacak. Yaklaşık 15 kilometre bir hat döşenecek. Bu noktada sözleşme imzalandı ve DSİ'ye yer teslimi yapılarak çalışmalar başladı. Sözleşme bedeli 361 milyon TL. İkizce'ye getirilen su burada inşa edilecek olan 5 bin metreküplük depoda tutulacak ve konutların su ihtiyacı buradan karşılanacak”

şeklinde konuştu.

“BARAJLARDA REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI”

Tüfenkci, Battalgazi 4. Kısım Derme Deresi Taşkın Koruma İnşaatı için de sözleşme imzalandığını ve yer tesliminin yapıldığını dile getirerek,

“İş kapsamında, bin 500 metre çift taraflı kargir duvar, 550 metre çift taraflı betonarme duvar, 3 adet menfez imalatları ile ferforje korkuluk imalatları yapılacak. Ayrıca depremlerde hasar gören Sürgü ve Çat barajlarının rehabilitasyonu için de çalışmalar başladı. Bu kapsamda Sürgü Barajı pompa istasyonu onarımı, prefabrik işletme binası yapımı, Çat ve Sürgü Barajlarının elektrik ve mekanik teçhizatlarının bakım ve onarımları yapılacaktır”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN