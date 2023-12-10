Vali Yazıcı’dan İnsan Hakları Günü mesajı

Vali Yazıcı,
“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca kabulünün 75. yıl dönümü olan 10 Aralık, tüm çağdaş ülkelerle birlikte ülkemizde de Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. 75 yıl önce daha adil, özgür ve insan odaklı bir dünya ideali ile kabul edilen, her insanın yasa önünde eşit olduğunu, işkenceye, kötü muameleye tabi tutulamayacağını ilan eden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, anayasalarla birlikte insanların yalnızca insan oluşlarından ötürü özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu garanti altına almaktadır. Tarih boyunca farklı kültürlere kucak açarak dünyada barış kültürüne önemli katkılarda bulunan ülkemiz gerek Birleşmiş Milletlerin kuruluşunda gerekse İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünde öncü ülkelerdendir. Ülkemiz, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne 6 Nisan 1949’da imza atarak bu husustaki duyarlılığını ortaya koyan ilk ülkelerden biridir. Ülkemizin tarihi, insan hak ve hukukunun korunduğuna dair örneklerle doludur. İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin, evrensel değerler olduğu gerçeği ülkemizde de tam anlamıyla özümsenmiş ve insan haklarına saygı, anayasamızın değiştirilemez ilkeleri arasında yer almıştır. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturunu kendine ilke edinen devletimiz; demokrasimizin daha ileri standartlara kavuşması, tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanması için önemli reformları hayata geçirmiştir”
sözlerine yer verdi.
Yazıcı,
“Bizler Malatya Valiliği olarak tüm çalışmalarımızı insan odaklı bir anlayışla sürdürmekteyiz. Şehrimizde insan haklarının, demokrasinin, hak ve özgürlüklerin insan onuruna yakışır bir biçimde kullanılabilmesi için her türlü gayreti ve çabayı göstermekteyiz. İnsanlarımızın uluslararası standartlarda hak ve özgürlüklerini kullanabilmesi için tüm imkânlarımızı seferber etmekteyiz. İlimizde insan hakları alanında vatandaşlarımızın yanında olarak; engeli olan kardeşlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu haklarını en geniş biçimde kullanabilmeleri ve daha iyi hayat standartlarına ulaşmaları için çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle birlikte insanın, yaratılıştan gelen haklarını kullanarak insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesi umuduyla 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü en kalbi duygularla kutluyor, aziz milletimize ve tüm insanlığa; barış, huzur, adalet ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum”
ifadelerini kullandı. (Bülten)
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.