10 Ara 2023 - 11:58- Asayiş G:

Malatya’da köprüde göçük meydana geldi

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Malatya’nın Yazıhan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taşırken, Koşar Mahallesi’nde bulunan köprüde ise göçük meydana geldi.

Malatya’da köprüde göçük meydana geldi mask
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Malatya’da bir süredir etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle kırsal bölgelerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Doğanşehir’de sel oluşurken, Yazıhan ilçesi Koşar mahallesinde taşan dereler nedeniyle bazı köprülerde göçükler meydana geldi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ise bölge için sağanak yağış uyarısını yineleyerek meydana gelebilecek sel, su baskını yağış anında kuvvetli rüzgar(kuvvetli rüzgarlar sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler) gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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10 Ara 2023 - 11:58 - Asayiş

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